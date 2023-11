Soldati israeliani attorno all'ospedale Al-Shifa che non dovrebbe essere evacuato, contrariamente a informazioni diffuse in mattinata. Keystone

L'esercito israeliano «non ha ordinato in nessun momento l'evacuazione dei pazienti o dei medici» dall'ospedale Shifa.

Lo ha dichiarato stamane un portavoce militare spiegando che l'esercito ha invece accolto «una richiesta del direttore dello Shifa per consentire ad altri abitanti di Gaza che erano in ospedale e che vorrebbero evacuare, di farlo attraverso un percorso sicuro».

«Il personale medico rimarrà in ospedale – ha aggiunto – per assistere i pazienti che non si possono allontanare».

Intanto, in seguito a una serie di attacchi verso la Alta Galilea sferrati stamane dagli Hezbollah, l'artiglieria israeliana ha colpito obiettivi situati nel Libano meridionale.

In precedenza sirene di allarme erano risuonate in diverse località israeliane di confine, fra cui Sasa e Shtulà. In tutto sono state registrate 25 esplosioni, che non hanno provocato vittime. Gli attacchi lanciati ieri dagli Hezbollah nella stessa zona hanno provocato il ferimento di quattro persone, una delle quali versa in condizioni gravi.

SDA