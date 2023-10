Centinaia di camion umanitari attendono al valico di Rafah di poter entrare nella Striscia di Gaza. Keystone

Il valico di Rafah tra Egitto e Gaza riaprirà domani. Lo riferiscono i media di Stato egiziani.

Il valico di Rafah, l'unico varco per la Striscia di Gaza non controllato da Israele, verrà aperto domani per consentire il passaggio degli aiuti umanitari verso il territorio palestinese, ha annunciato oggi l'emittente Al-Qahera News, vicino all'intelligence egiziana, senza fornire dettagli sugli aiuti che verranno forniti.

In precedenza il presidente americano Joe Biden aveva affermato di aver ottenuto dal presidente egiziano Abdel Fattah al-Sissi di «far passare fino a 20 camion».

Un numero che tuttavia l'Organizzazione mondiale della sanità considera del tutto insufficiente: a suo avviso gli aiuti umanitari devono entrare a Gaza «ogni giorno» per soddisfare i bisogni della popolazione.

Il capo dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus ha inoltre esortato Israele a consentire anche l'ingresso di carburante nella Striscia di Gaza.

«Accogliamo con favore l'annuncio fatto ieri da Israele che non bloccherà l'ingresso di acqua, cibo e medicinali dall'Egitto a Gaza» ma «c'è anche bisogno di carburante per i generatori degli ospedali, le ambulanze e gli impianti di desalinizzazione», ha affermato Ghebreyesus.

SDA