Medio OrienteUno dei corpi riconsegnati da Hamas sarebbe del colonnello israeliano Hamami
SDA
2.11.2025 - 19:48
Secondo quanto riporta al Arabiya, l'emittente satellitare panaraba di proprietà saudita, citando fonti di Hamas, uno dei tre corpi restituiti sarebbe quello del colonnello israeliano Assaf Hamami, recuperato a est di Khan Younis, nella Striscia di Gaza meridionale.
Keystone-SDA
02.11.2025, 19:48
02.11.2025, 19:49
SDA
Hamami, comandante della Brigata meridionale della divisione di Gaza, è morto combattendo contro i miliziani di Hamas nel kibbutz Nirim la mattina del 7 ottobre 2023.