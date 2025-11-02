  1. Clienti privati
Medio Oriente Uno dei corpi riconsegnati da Hamas sarebbe del colonnello israeliano Hamami

SDA

2.11.2025 - 19:48

La morte del colonnello Assaf Hamami era stata annunciata dal rabbino capo a dicembre 2023, sulla base dei risultati ottenuti dai militari nella Striscia di Gaza, permettendo alla sua famiglia di avere un funerale secondo la legge ebraica. (immagine d'archivio)
La morte del colonnello Assaf Hamami era stata annunciata dal rabbino capo a dicembre 2023, sulla base dei risultati ottenuti dai militari nella Striscia di Gaza, permettendo alla sua famiglia di avere un funerale secondo la legge ebraica. (immagine d'archivio)
Keystone

Secondo quanto riporta al Arabiya, l'emittente satellitare panaraba di proprietà saudita, citando fonti di Hamas, uno dei tre corpi restituiti sarebbe quello del colonnello israeliano Assaf Hamami, recuperato a est di Khan Younis, nella Striscia di Gaza meridionale.

Keystone-SDA

02.11.2025, 19:48

02.11.2025, 19:49

Hamami, comandante della Brigata meridionale della divisione di Gaza, è morto combattendo contro i miliziani di Hamas nel kibbutz Nirim la mattina del 7 ottobre 2023.

