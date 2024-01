Un drone israeliano mentre sorvola la striscia di Gaza. Keystone

Il ministero della Sanità di Hamas ha annunciato oggi un nuovo bilancio di 22.185 morti nella Striscia di Gaza dall'inizio delle ostilità con Israele il 7 di ottobre.

Nel frattempo, secondo due funzionari israeliani e una fonte a conoscenza della proposta, domenica Hamas ha presentato a Israele, attraverso mediatori qatarioti ed egiziani, una proposta per un nuovo accordo sugli ostaggi: Gerusalemme ha respinto la proposta, ma uno dei funzionari israeliani ha detto che l'offerta dimostra che Hamas è pronto a impegnarsi in negoziati per un nuovo accordo sugli ostaggi, anche se i combattimenti a Gaza continuano.

SDA