Il capo dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha denunciato la «decimazione» del sistema sanitario nella Striscia di Gaza devastata dalla guerra e ha ribadito il suo appello urgente per un cessate il fuoco.

«La decimazione del sistema sanitario di Gaza è una tragedia», ha affermato Tedros Adhanom Ghebreyesus su X.

La scorsa settimana l'Oms aveva avvertito che non c'erano ospedali funzionanti nel nord della Striscia. Dopo aver effettuato missioni la scorsa settimana in due ospedali gravemente danneggiati nel nord, Al-Shifa e Al-Ahli, lo staff dell'organizzazione ha descritto scene «insopportabili» di pazienti in gran parte abbandonati, compresi bambini piccoli, che chiedono non cure ma cibo e acqua.

Allo stesso tempo gli ospedali, protetti dal diritto umanitario internazionale, sono stati ripetutamente colpiti dagli attacchi israeliani a Gaza dall'inizio della guerra. L'esercito dello Stato ebraico accusa Hamas di avere tunnel sotto le strutture sanitarie e di utilizzare gli ospedali come centri di comando, accusa negata dai miliziani.

