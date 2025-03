Secondo la commissione d'inchiesta dell'ONU Israele sta "imponendo misure volte a impedire le nascite" nella Striscia di Gaza. (immagine simbolica) Keystone

Un'inchiesta delle Nazioni Unite pubblicata oggi accusa Israele di aver compiuto «atti di genocidio» nella Striscia di Gaza attraverso la distruzione sistematica delle strutture sanitarie per l'assistenza sessuale e riproduttiva palestinesi.

Keystone-SDA SDA

La Commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite ha affermato che Israele ha «intenzionalmente attaccato e distrutto» il principale centro di fertilità del territorio palestinese e ha simultaneamente imposto un assedio e bloccato gli aiuti, compresi i farmaci per garantire gravidanze, parti e cure neonatali sicure.

Secondo la Commissione ciò equivale a «due categorie di atti di genocidio» compiuti durante l'offensiva dell'esercito israeliano. La convenzione delle Nazioni Unite sul genocidio definisce tale crimine come atti commessi con l'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso.

Delle sue cinque categorie, l'inchiesta ha affermato che le due che implicavano Israele stavano «deliberatamente infliggendo al gruppo condizioni di vita calcolate per provocarne la distruzione fisica» e «imponendo misure volte a impedire le nascite all'interno del gruppo».

«Queste violazioni non hanno solo causato gravi danni fisici e mentali immediati e sofferenze a donne e ragazze, ma anche effetti irreversibili a lungo termine sulla salute mentale e sulle prospettive riproduttive e di fertilità dei palestinesi come gruppo», ha affermato in una dichiarazione la presidente della commissione Navi Pillay, in passato giudice della Corte penale internazionale ed Alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani.

La Commissione internazionale indipendente d'inchiesta, composta da tre persone, è stata istituita dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite nel maggio 2021 per indagare sulle presunte violazioni del diritto internazionale in Israele e nei territori palestinesi.

Israele respinge accuse

In una nota il governo israeliano ha subito respinto come «categoricamente infondate» le accuse rivolte dall'inchiesta dell'ONU. Lo Stato ebraico ha più volte accusato la Commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite di promuovere un «programma politico predeterminato e di parte (...) che tenta spudoratamente di incriminare le Forze di difesa israeliane».