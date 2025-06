A Gaza altre 10 persone sono state uccise mentre aspettavano gli aiuti umanitari. Keystone

Dopo la tregua con l'Iran, Stati Uniti e mediatori regionali vedono uno spiraglio anche per rilanciare i negoziati tra Israele e Hamas, ma sul terreno si continua a morire.

Keystone-SDA SDA

Dopo la fine della «guerra dei dodici giorni» gli Stati Uniti si mostrano ottimisti su possibili passi avanti anche sul conflitto tra Israele e Hamas.

«Stiamo facendo molti progressi a Gaza, siamo vicini», dice il presidente Donald Trump. E un alto funzionario di Hamas, Taher al-Nounou, conferma che «i nostri contatti con i fratelli mediatori egiziani e qatarioti non si sono mai interrotti e si sono addirittura intensificati nelle ultime ore».

Almeno 10 persone uccise mentre aspettavano aiuti umanitari

Ma dal terreno di un conflitto che dura ormai da oltre 20 mesi, i segnali continuano a essere di ben altro tenore. Solo nelle ultime 24 ore, infatti, secondo il ministero della salute della Striscia almeno 74 persone sono morte e altre 391 sono state ferite in attacchi nell'enclave.

Almeno 10 di queste persone, sottolinea «al-Jazeera», sono state uccise mentre aspettavano gli aiuti umanitari vicino al corridoio di Netzarim, nel centro della Striscia. Mentre al sud sette soldati israeliani sono morti dopo che il loro blindato è stato colpito da un ordigno esplosivo.

Riprendono i negoziati

I negoziatori egiziani e qatarioti provano, in ogni caso, a sfruttare l'effetto della fine della conflitto tra Israele e Iran. Il portavoce del ministro degli esteri qatariota, Majed al-Ansari, ha affermato alla «CNN» che i mediatori nel conflitto stanno sfruttando lo «slancio» della fine della guerra per riavviare i negoziati in stallo.

Ansari ha affermato che Doha è stata in contatto con «tutte le parti» negli ultimi giorni per «convincere Israele e Hamas a riprendere i colloqui».

Macron: «Il cessate il fuoco a Gaza è una priorità assoluta»

Intanto anche dal vertice della NATO all'Aja arriva un pressing perché si ritorni al tavolo. Il cessate il fuoco a Gaza, ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, è «una priorità assoluta».

A Trump e al summit, ha detto anche la premier italiana Giorgia Meloni, ho detto che «la stessa determinazione» usata sulla guerra tra Israele e Iran «va usata anche per due altri cessate il fuoco, per l'Ucraina e per Gaza. A Gaza la situazione è insostenibile».