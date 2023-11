Israele-Hamas, c'è l'accordo per una tregua e il rilascio di 50 ostaggi Keystone

Il Qatar ha annunciato formalmente un accordo tra Israele e Hamas che prevede la pausa nei combattimenti e il rilascio di 50 tra donne e bambini tenuti in ostaggio da Hamas.

«L'orario di inizio della pausa sarà annunciato entro le prossime 24 ore; durerà quattro giorni e sarà soggetta a proroga», ha affermato Doha in un comunicato citato dai media internazionali.

La nota diffusa mercoledì all'alba dal Ministero degli Esteri qatariota descrive i colloqui che hanno portato all'accordo come una mediazione da parte di Egitto, Stati Uniti e Qatar per una «pausa umanitaria».

Cosa prevede l'accordo

«L'accordo, si legge nel comunicato di Doha, prevede il rilascio di 50 donne e bambini civili in ostaggio attualmente detenuti nella Striscia di Gaza in cambio del rilascio di un certo numero di donne e bambini palestinesi detenuti nelle carceri israeliane; il numero dei rilasciati sarà aumentato nelle fasi successive dell'attuazione dell'accordo».

Il Qatar aggiunge che il cessate il fuoco «permetterà l'ingresso di un numero maggiore di convogli umanitari e aiuti, compreso il carburante destinato ai bisogni umanitari».

«Lo Stato del Qatar, conclude la nota, afferma il proprio impegno negli sforzi diplomatici in corso per allentare le tensioni, fermare gli spargimenti di sangue e proteggere i civili. A questo proposito, il Qatar apprezza gli sforzi della Repubblica araba d'Egitto e degli Stati Uniti d'America nel raggiungere questo accordo».

Per Israele la guerra non è finita

L'esercito israeliano «continuerà la sua guerra» contro Hamas dopo la fine della tregua nella Striscia di Gaza, ha assicurato oggi il governo di Israele. Quest'ultimo, «l'esercito israeliano e le forze di sicurezza continueranno la guerra per restituire tutti i rapiti, eliminare Hamas e garantire che non ci siano ulteriori minacce allo Stato di Israele da Gaza», ha affermato l'esecutivo in un comunicato.

Hamas ha da parte sua accolto con favore l'accordo di «tregua umanitaria». «Le disposizioni di questo accordo sono state formulate in conformità con la visione di resistenza e determinazione che mira a servire il nostro popolo e rafforzare la sua tenacia di fronte all'aggressione», ha affermato il movimento islamista in un comunicato.

«Confermiamo che le nostre mani rimarranno sul grilletto e che i nostri battaglioni trionfanti rimarranno all'erta», ha avvertito Hamas.

I ringraziamenti di Joe Biden

Il presidente americano Joe Biden ha rilasciato una dichiarazione in cui accoglie favorevolmente l'accordo per la pausa nei combattimenti a Gaza e il rilascio di ostaggi e prigionieri tra Hamas e Israele.

Nella nota citata dai media internazionali Biden ringrazia «lo sceicco Tamim bin Hamad al-Thani del Qatar e il presidente Abdel-Fattah al-Sisi dell'Egitto per la loro collaborazione nel raggiungimento di questo accordo» e si dice «straordinariamente gratificato» al pensiero della imminente liberazione degli ostaggi.

Tre cittadini americani, tra cui un bambino, sono tra gli ostaggi che saranno rilasciati da Hamas, ha riferito un alto funzionario Usa, in un briefing con un ristretto gruppo di giornalisti. Secondo l'amministrazione americana, gli ostaggi saranno rilasciati a partire da giovedì.

SDA