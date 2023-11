La tregua a Gaza viene prolungata di un giorno (foto d'archivio) Keystone

In un comunicato citato dai media internazionali, il Ministero degli Affari esteri di Doha ha affermato che la tregua a Gaza sarà prolungata per la giornata di oggi.

La tregua continua «alle stesse condizioni precedenti – che sono il cessate il fuoco e l'ingresso di aiuti umanitari – nel quadro della mediazione condivisa dallo Stato del Qatar con la Repubblica araba d'Egitto e gli Stati Uniti d'America», viene precisato.

Hamas ha confermato stamattina che è stato raggiunto un accordo per «prolungare la tregua per un settimo giorno», i media internazionali, citando un comunicato del movimento islamista palestinese.

In precedenza le Forze di difesa israeliane (Idf) avevano scritto in un post sul loro account X (ex Twitter) che la tregua a Gaza continuerà «alla luce degli sforzi dei mediatori per portare avanti il processo di rilascio degli ostaggi».

SDA