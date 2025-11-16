Un bambino di Gaza bisognoso di cure in arrivo allo scalo di Zurigo lo scorso 24 di ottobre. Keystone

«Oltre 16.500 pazienti, tra cui quasi 4 mila sono in attesa di essere evacuati per ricevere cure urgenti fuori da Gaza». Lo scrive su X Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Oms.

Keystone-SDA SDA

«Un mese dopo il cessate il fuoco a Gaza – aggiunge – l'Oms è sul campo per ricostruire i sistemi sanitari e garantire che i pazienti ricevano cure salvavita attraverso evacuazioni mediche. Ringrazio i 30 Paesi – fra cui la Svizzera, n.d.r – che hanno aperto le loro porte per accogliere i pazienti e invito altri a unirsi a noi.

«Chiediamo inoltre – ha aggiunto il direttore generale dell'Oms – l'apertura di tutte le vie di evacuazione, in particolare verso la Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est. La salute e la guarigione non possono aspettare».