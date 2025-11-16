  1. Clienti privati
Medio Oriente Quasi 4 mila bambini di Gaza attendono l'evacuazione per cure urgenti

SDA

16.11.2025 - 12:53

Un bambino di Gaza bisognoso di cure in arrivo allo scalo di Zurigo lo scorso 24 di ottobre.
Un bambino di Gaza bisognoso di cure in arrivo allo scalo di Zurigo lo scorso 24 di ottobre.
Keystone

«Oltre 16.500 pazienti, tra cui quasi 4 mila sono in attesa di essere evacuati per ricevere cure urgenti fuori da Gaza». Lo scrive su X Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Oms.

Keystone-SDA

16.11.2025, 12:53

16.11.2025, 13:37

«Un mese dopo il cessate il fuoco a Gaza – aggiunge – l'Oms è sul campo per ricostruire i sistemi sanitari e garantire che i pazienti ricevano cure salvavita attraverso evacuazioni mediche. Ringrazio i 30 Paesi – fra cui la Svizzera, n.d.r – che hanno aperto le loro porte per accogliere i pazienti e invito altri a unirsi a noi.

«Chiediamo inoltre – ha aggiunto il direttore generale dell'Oms – l'apertura di tutte le vie di evacuazione, in particolare verso la Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est. La salute e la guarigione non possono aspettare».

