  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Medio Oriente Gaza: raid israeliani nella Striscia, almeno 37 uccisioni nella notte

SDA

23.9.2025 - 09:22

Ancora morti stanotte nella Striscia di Gaza.
Ancora morti stanotte nella Striscia di Gaza.
Keystone

Almeno 37 persone sono rimaste uccise la scorsa notte nella Striscia di Gaza durante un'operazione militare israeliana. Lo riferisce l'emittente libanese al-Mayadeen.

Keystone-SDA

23.09.2025, 09:22

23.09.2025, 09:23

Secondo quanto riportato, l'artiglieria israeliana ha colpito i quartieri orientali e meridionali di Gaza City, provocando 30 vittime. L'attacco si inserisce nell'ambito dell'offensiva di terra lanciata da Israele per prendere il pieno controllo della città.

I più letti

La moglie di Maurizio Crozza: «Da subito ho pensato che sarebbe stato per sempre»
Nel suo discorso all'ONU, Trump deride l'Europa e attacca la Svizzera
Le nozze segrete a Ischia di Venus Williams e il modello Andrea Preti
La Svizzera non può permettersi il più moderno sistema di difesa anti-droni
Si cerca Franco Gambina

Altre notizie

Dopo le incursioni russe. La NATO in stato d'emergenza:  «Pronti a reagire con ogni mezzo»

Dopo le incursioni russeLa NATO in stato d'emergenza:  «Pronti a reagire con ogni mezzo»

Assemblea Generale. Nel suo discorso all'ONU, Trump deride l'Europa e attacca la Svizzera

Assemblea GeneraleNel suo discorso all'ONU, Trump deride l'Europa e attacca la Svizzera

Assemblea Generale. Guterres: «I principi dell'ONU sono sotto assedio»

Assemblea GeneraleGuterres: «I principi dell'ONU sono sotto assedio»