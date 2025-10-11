  1. Clienti privati
Medio Oriente Lo sconforto dei 300'000 palestinesi tornati a Gaza, «Non è rimasto più niente»

SDA

11.10.2025 - 14:12

Quel che è rimasto della città di Khan Younis, nella Striscia di Gaza.
Quel che è rimasto della città di Khan Younis, nella Striscia di Gaza.
KEYSTONE

Il ritorno dei palestinesi a casa, dopo il cessate il fuoco, è carico di sconforto e desolazione. Molti sono arrivati a Gaza City per valutare i danni e decidere se le loro famiglie potranno tornare ma si trovano ad affrontare una realtà dura e straziante. «Non è rimasto più nulla», è il racconto ad Al Jazeera.

,

Keystone-SDA, Igor Sertori

11.10.2025, 14:12

11.10.2025, 15:14

La protezione civile della Striscia, gestita dal movimento islamista Hamas, stima che «300'000 palestinesi» siano tornati a Gaza City dall'inizio della tregua, ma lamenta che non ci sono abbastanza tende o case per accogliere gli sfollati.

Ricostruire, ma con quali soldi?

I palestinesi hanno detto di non aver trovato nulla dei loro quartieri e delle zone che un tempo chiamavano casa, non riescono nemmeno a riconoscerle.

Molte famiglie hanno anche affermato di non potersi permettere l'elevato prezzo del ritorno al nord, perché due anni di guerra israeliana hanno privato le famiglie di ogni possibile fonte di reddito.

400'000 tonnellate di macerie

Stessa desolazione a Khan Yunis. Secondo il sindaco della città, l'80% del governatorato di Khan Yunis è distrutto. Circa 400'000 tonnellate di macerie ricoprono le strade della città, ha aggiunto Alaa al-Din al-Batta.

Un totale di 136 tra parchi, giardini, piazze pubbliche e rotatorie sono stati rasi al suolo e distrutti, ha aggiunto.

«Abbiamo inviato nove squadre sul campo per ripulire le strade, ma abbiamo urgente bisogno di mezzi pesanti a causa dell'enorme quantità di detriti che bloccano le strade», ha dichiarato in una conferenza stampa, ripresa dalla Cnn.

9'500 persone ancora «disperse»

Nelle ultime ore, si afferma, sono stati recuperati dalla macerie in tutta la Striscia 150 cadaveri ma mancano all'appello altre 9500 persone considerate «disperse».

Lo sconforto dei 300'000 palestinesi tornati a Gaza, «Non è rimasto più niente»

Medio Oriente

