Hamas sda

Hamas ha confermato l'uccisione, in un raid israeliano di ieri sera, di Mohammed Odeh, leader dell'ala militare, le Brigate al-Qassam. Odeh era stato nominato solo 11 giorni fa, in sostituzione di Izz al-Din al-Haddad, anche lui ucciso dall'esercito israeliano (IDF) il 15 maggio in uno strike dalle dinamiche quasi identiche.

Keystone-SDA SDA

In entrambi i casi vi è stato un doppio attacco per via aerea, con due obiettivi differenti nel quartiere Rimal a Gaza City che hanno portato all'uccisione anche della moglie e un figlio di Haddad, e della moglie e due figli di Odeh.

In entrambi i casi con il coinvolgimento dello Shin Bet, il servizio di intelligence interna israeliano.

Quest'ultimo in una nota ha comunicato che l'attacco è seguito «a mesi di monitoraggio dell'intelligence e di attività di sorveglianza operativa», scovandoli nei momenti più esposti, emersi dalle case rifugio per andare a trovare i familiari.

Una foto aggiornata di Odeh, che in precedenza serviva come capo dell'intelligence di Hamas e viveva in clandestinità, era circolata sulle reti sociali di Gaza nell'immediatezza della nomina.

«Continueremo a cercare chiunque abbia preso parte al massacro del 7 ottobre. Prima o poi arriveremo a tutti», ha detto il premier Benyamin Netanyahu nell'annunciare l'eliminazione. «Sono morti che camminano'', ha aggiunto il ministro della difesa Israel Katz, confermando che lo Stato ebraico intende proseguire ad oltranza con gli omicidi mirati di tutta la catena di comando di Hamas, che ancora gestisce circa il 40% della Striscia di Gaza dopo il cessate il fuoco (armato) di ottobre.

Rimane in vita solo uno dei 16 ricercati dell'IDF

Nell'immediatezza dell'attacco del 7 ottobre 2023, l'IDF aveva diffuso una grafica con i 16 volti dei massimi ricercati tra la leadership delle Brigate al-Qassam.

Dopo quasi tre anni, e con l'uccisione di Odeh, rimane solo uno di loro in vita: Imad Akel, considerato uno dei veterani e dei membri più esperti dell'ala militare, attualmente alla guida delle operazioni nella Striscia.

Incluso il contrasto al dissenso interno a Gaza che Hamas deve affrontare, principalmente rappresentato dalle milizie legate ai clan familiari – gli Abu Shabab, i Dogmoush e gli al-Mansi – considerati collaborazionisti dell'IDF e con cui sono in corso perenni regolamenti di conti.

Akel è visto dagli analisti come il più probabile sostituto alla leadership militare, ma Hamas non ha ancora annunciato un nome. Uno stallo che si interseca anche con quello delle elezioni interne alla milizia (un procedimento segreto indetto il mese scorso) per scegliere il nuovo leader politico: un duello tra Khalil al-Hayya e Khaled Mashal – entrambi residenti tra Qatar e Turchia – che non ha ancora prodotto un risultato.

Tutto questo all'ombra delle trattative febbrili tra Cairo, Doha, Abu Dhabi e Washington, guidate dal rappresentante del Board of Peace per Gaza, Nickolay Mladenov, nel tentativo di portare Hamas ad accettare il disarmo e passare le consegne al governo tecnocratico palestinese guidato da Ali Shaat, che ancora non ha mai messo piede nella Striscia.