Oltre 513'000 palestinesi in tutta Gaza stanno trovando rifugio presso le strutture dell'Onu. Keystone

Sono oltre 513'000 le persone che stanno trovando rifugio presso le strutture dell'Onu in tutta Gaza, ha affermato l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi in Medio Oriente (Unrwa) in un ultimo aggiornamento.

I rischi legati alla salute dovuti alla mancanza di acqua e alle scarse condizioni igienico-sanitarie nei rifugi provvisori delle Onu a Gaza stanno crescendo, ha aggiunto l'Unrwa.

«I rifugi sono sovraffollati e dispongono di scorte molto limitate di cibo, prodotti per l'igiene e la pulizia e acqua potabile. Le terribili condizioni, aggravate dai traumi dovuti alla guerra, hanno iniziato ad alimentare le tensioni tra gli sfollati interni nei rifugi», ha affermato l'organizzazione Onu.

SDA