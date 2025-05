Da quando è ripreso l'ingresso dei camion con aiuti umanitari nella Striscia di Gaza ci sarebbero stati 110 episodi di saccheggio. Keystone

«Sappiamo cosa serve, sappiamo cosa manca e siamo molto, molto lontani da questo obiettivo quotidiano. Il fabbisogno è di almeno 500-600 camion da inviare a Gaza, carichi di rifornimenti.» Lo ha detto la portavoce dell'UNRWA Juliette Touma.

Keystone-SDA SDA

«Non solo cibo, ma anche medicine, materiale sanitario, vaccini per bambini, carburante, acqua e altri beni di prima necessità per la sopravvivenza della popolazione», ha dichiarato in una conferenza stampa a Ginevra.

Intanto, da quando è ripreso l'ingresso dei camion con aiuti umanitari nella Striscia di Gaza, una settimana fa, ci sono stati 110 episodi di saccheggio e, secondo l'esercito israeliano, non è stato Hamas, ma tre gruppi diversi: civili di Gaza, bande armate e clan organizzati.

Negli ultimi giorni diversi utenti di X da Gaza hanno segnalato la nascita di una nuova milizia palestinese legata a un uomo che si fa chiamare Yasser Abu Shabab. Sulle reti sociali è stata pubblicata la sua foto e diversi oppositori di Hamas scrivono post in cui lo paragonano ai terroristi.

«Haaretz» riferisce che Abu Shabab fa parte di una numerosa famiglia beduina di Rafah, è noto come figura potente e ben introdotta nella Striscia, in passato ha scontato pene detentive nelle carceri di Hamas per reati penali. Lo scorso anno, durante un'ondata di saccheggi di aiuti umanitari nel sud di Gaza, Abu Shabab e i suoi uomini sono stati accusati dalla popolazione di essere i responsabili dei furti.

In un'intervista telefonica del novembre 2024 con il Washington Post, Abu Shabab non ha negato completamente le accuse, affermando che il suo gruppo evitava di prendere cibo, tende o provviste destinate ai bambini e che la sua attività era nata dalla disperazione perché «Hamas non aveva lasciato nulla».

Ora i video che circolano sullereti sociali mostrano palestinesi armati a Gaza che indossano equipaggiamento militare standard e sulla divisa la scritta «Servizio antiterrorismo» in inglese e in arabo.

Abu Shabab ha postato una sua foto su Facebook mentre impugna un fucile Kalashnikov e dichiara sulla sua pagina che sta lavorando con le agenzie umanitarie internazionali «per garantire la consegna di camion di farina ai campi profughi».

Fonti palestinesi hanno accusato Abu Shabaab di collaborare con Israele.