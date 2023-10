Domani palestinesi gravemente feriti potranno entrare in Egitto per essere curati passando dal valico di Rafah (nella foto). Keystone

Il valico di Rafah tra Gaza e l'Egitto sarà aperto domani per i palestinesi feriti per ricevere aiuto in ospedali da campo in Egitto. Lo riferiscono fonti locali all'ANSA.

L'autorità di frontiera palestinese – riporta Sky News – ha confermato che domani 81 cittadini di Gaza gravemente feriti potranno entrare in Egitto per essere curati.

Intanto «altri 66 camion di aiuti umanitari sono entrati oggi a Gaza e ci aspettiamo che nel corso della giornata un'altra decina avrà il via libera», ha reso noto il portavoce del Consiglio di sicurezza americana John Kirby in un briefing con la stampa sottolineando che si tratta del numero «più alto» sinora ma «che ancora non basta».

Kirby ha anche affermato che «non abbiamo nessuna alcuna indicazione, nessuna, che Hamas abbia messo le mani su qualsiasi tipo di assistenza in arrivo».

SDA