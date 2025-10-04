  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Medio Oriente Witkoff verso l'Egitto, domenica al via negoziati fra Israele e Hamas

SDA

4.10.2025 - 11:55

L'inviato speciale statunitense per il Medio Oriente, Steve Witkoff, è diretto in Egitto per i negoziati fra Hamas e lo Stato di Israele.
L'inviato speciale statunitense per il Medio Oriente, Steve Witkoff, è diretto in Egitto per i negoziati fra Hamas e lo Stato di Israele.
Keystone

L'inviato statunitense per il Medio Oriente, Steve Witkoff, si recherà nelle prossime ore in Egitto dove domenica dovrebbe tenersi il primo round di negoziati tra Israele e Hamas sui dettagli del piano di pace del presidente Trump. È quanto riportano i media israeliani.

Keystone-SDA

04.10.2025, 11:55

04.10.2025, 12:09

Ci sono due ostacoli, riporta Channel 12, che potrebbero sorgere nei colloqui: non è chiaro se Hamas accetterà di separare il rilascio degli ostaggi e il ritiro delle forze israeliane dalla discussione sul «giorno dopo».

La valutazione in Israele è che Hamas vorrà legare il rilascio degli ostaggi alle sue richieste sul «giorno dopo». E anche se Hamas accettasse, ci sarebbe un altro problema, perché allora inizierebbe la discussione significativa sulle linee di ritiro.

Israele parla solo di un ritiro parziale, mentre Hamas vorrebbe un ritiro completo: ed è qui che entreranno in gioco gli americani che è improbabile decidano di lasciare che «qualche chilometro» rompa gli accordi raggiunti.

Netanyahu esclude Smotrich e Ben Gvir

Frattanto, il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha convocato una riunione di consultazione d'emergenza durante la notte, dopo che Hamas ha presentato la sua risposta al piano di pace per Gaza, ma non ha incluso i ministri di estrema destra Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir. Lo riporta il Times of Israel.

Secondo media israeliani all'incontro avrebbero partecipato i responsabili della sicurezza, il ministro della Difesa Israel Katz e il ministro degli Affari strategici Ron Dermer. Smotrich e Ben Gvir, contrari alla fine della guerra, non sono stati invitati.

I più letti

Stefano De Martino e Caroline Tronelli: ecco il retroscena della lite al ristorante
Heather Parisi contro i paragoni di bellezza tra le sue figlie: «È qualcosa di malato»
Enrico Varriale licenziato dalla Rai per gravi episodi avvenuti sul posto di lavoro
La mortale febbre di Crimea-Congo si sta diffondendo in Europa
Migros taglia 80 marchi propri, ecco che fine faranno alcuni prodotti di culto

La guerra in Medio Oriente

Dopo l'apertura all'accordo. La Svizzera chiede azioni concrete a Gaza: «Rilascio degli ostaggi, cessate il fuoco e accesso umanitario»

Dopo l'apertura all'accordoLa Svizzera chiede azioni concrete a Gaza: «Rilascio degli ostaggi, cessate il fuoco e accesso umanitario»

Medio Oriente. Hamas apre al piano Trump, a patto che ci siano condizioni

Medio OrienteHamas apre al piano Trump, a patto che ci siano condizioni

Medio Oriente. Trump ad Hamas: «Accordo entro domenica o sarà l'inferno»

Medio OrienteTrump ad Hamas: «Accordo entro domenica o sarà l'inferno»

Altre notizie

Guerra. Attacco russo su una stazione ferroviaria, decine di feriti in Ucraina

GuerraAttacco russo su una stazione ferroviaria, decine di feriti in Ucraina

Medio Oriente. Flotilla, 36 cittadini turchi verso il rimpatrio

Medio OrienteFlotilla, 36 cittadini turchi verso il rimpatrio

Medio Oriente. Hamas: «Pronti ai colloqui per risolvere i problemi in sospeso»

Medio OrienteHamas: «Pronti ai colloqui per risolvere i problemi in sospeso»