Lo scalo spera di tornare alla normalità entro domani. Keystone

L'aeroporto londinese di Heathrow ha da poco autorizzato la ripresa dei voli dopo un blocco di parecchie ore causato da un blackout provocato da un incendio divampato nella notte in una sottostazione elettrica della zona.

Keystone-SDA SDA

Su X, le autorità dello scalo hanno precisato che i primi voli a essere ripristinati in serata saranno quelli per il rimpatrio dei passeggeri e per la ricollocazione degli aerei dopo l'improvviso stop delle attività di Heathrow la notte scorsa che aveva obbligato gli equipaggi di diversi velivoli ad atterrare in altri scali. «I nostri team hanno lavorato instancabilmente dall'incidente per consentire un rapido ripristino delle operazioni».

L'aeroporto sottolinea che i viaggiatori dovrebbero entrare nell'area solo se invitati dalla loro compagnia aerea. «Speriamo di poter riprendere completamente le normali operazioni domani e forniremo ulteriori informazioni a breve».

E ancora: «Lavoreremo ora con le compagnie aeree per rimpatriare i passeggeri che sono stati dirottati verso altri aeroporti in Europa».

Inoltre i vertici dello scalo hanno ricordato che «la nostra priorità rimane la sicurezza dei passeggeri e di coloro che lavorano in aeroporto», oltre a sottolineare che Heathrow utilizza la stessa energia di una piccola città, «quindi tornare a un'attività completa e sicura richiede tempo», e a scusarsi per i disagi causati.

Intanto British Airways ha annunciato che i suoi primi voli partiranno dalle 19 locali (le 20 in Svizzera), con destinazione: Johannesburg, Singapore, Riad, Città del Capo, Sydney e Buenos Aires.