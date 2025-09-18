  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Gran Bretagna Il Governo annuncia 160 miliardi di investimenti USA nel Regno Unito

SDA

18.9.2025 - 11:34

Gli Stati Uniti investiranno massicciamente nel Regno Unito.
Gli Stati Uniti investiranno massicciamente nel Regno Unito.
Keystone

Il governo laburista britannico ha annunciato di essersi assicurato 150 miliardi di sterline (oltre 160 miliardi di franchi) di investimenti statunitensi nel Regno Unito, mentre oggi inizia il secondo e ultimo giorno della visita del presidente americano Donald Trump.

Keystone-SDA

18.09.2025, 11:34

18.09.2025, 11:51

Oggi il presidente statunitense incontra il premier Keir Starmer in un vertice ai Chequers, dopo l'accoglienza degna di un re ricevuta ieri nel castello di Windsor da parte di Carlo III.

Gli investimenti arrivano in larga parte – per 90 miliardi di sterline – dal fondo Blackstone, mentre i restanti provengono dalle big tech Usa come Microsoft e Google. Il premier Starmer ha affermato che si tratta di «una testimonianza della forza economica della Gran Bretagna e un segnale forte del fatto che il nostro Paese è aperto al business e ambizioso».

Di collaborazione economica, di rapporti tra i due Paesi, oltre ai dossier cruciali a livello internazionale, si parlerà nel vertice di oggi nella residenza di campagna dei primi ministri britannici di Chequers, in cui sono coinvolti insieme a Starmer e Trump, e i loro ministri, anche mega businessmen come il boss di Nvidia, Jensen Huang, o quello del gigante dell'intelligenza artificiale OpenAI, Sam Altman.

I più letti

Ecco di cosa sarebbe morta la regina Elisabetta e qual è stato il suo ultimo desiderio
«Sinner purosangue italiano con l'accento di Hitler»: Fedez nella bufera per il nuovo brano
Enzo Iacchetti minaccia Eyal Mizrahi in un dibattito TV su Gaza: «Direi le stesse parole»
Zurigo come capitale del Ticino? Ecco come l'IA fallisce con le immagini basate su dati
È morto il noto giornalista e critico cinematografico Mariano Morace

Altre notizie

Medio Oriente. La Spagna apre un'inchiesta su presunti crimini di guerra a Gaza

Medio OrienteLa Spagna apre un'inchiesta su presunti crimini di guerra a Gaza

Giustizia. Cambiamenti climatici: Consiglio d'Europa elogia Svizzera

GiustiziaCambiamenti climatici: Consiglio d'Europa elogia Svizzera

Proteste. Parigi: raduno alle 14 alla Bastiglia, poi il corteo. Tutta la Francia sarà paralizzata?

ProtesteParigi: raduno alle 14 alla Bastiglia, poi il corteo. Tutta la Francia sarà paralizzata?