Regno Unito Assolti ecoattivisti che imbrattarono monoliti Stonehenge

SDA

31.10.2025 - 18:26

Stonehenge risale a cinque millenni fa. (Immagine d'archivio)
Stonehenge risale a cinque millenni fa. (Immagine d'archivio)
Keystone

Sono stati assolti dalla giustizia inglese i tre ecoattivisti del movimento britannico Just Stop Oil (basta con il petrolio) che nel giugno 2024 avevano preso di mira uno dei luoghi simbolo del patrimonio culturale del Regno Unito: il sito neolitico di Stonehenge.

Keystone-SDA

31.10.2025, 18:26

La Crown Court di Salisbury – le Crown Court sono i tribunali penali di prima istanza in Inghilterra e Galles – ha dichiarato i tre, di 74, 23 e 36 anni, non colpevoli di danneggiamento e disturbo della quiete pubblica per aver sparso polvere arancione imbrattando i monoliti, senza causare danni permanenti, il giorno prima del solstizio d'estate. Due erano stati gli esecutori materiali del blitz mentre il terzo attivista li aveva trasportati e procurato l'attrezzatura, a partire dalle bombole spray.

Nel corso del processo la difesa aveva fatto valere il diritto alla libertà di protesta degli assistiti. Il gruppo radicale Just Stop Oil lo scorso marzo aveva annunciato di porre fine alle sue proteste eclatanti, come il lancio di una zuppa di pomodoro sul vetro protettivo di quadri come I Girasoli di Vincent Van Gogh esposto alla National Gallery di Londra.

