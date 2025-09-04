  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Gran Bretagna Autobus investe pedoni nel centro di Londra, 17 feriti

SDA

4.9.2025 - 18:45

L'incidente si è verificato in Victoria Street, vicino alla stazione di Victoria, nella zona centrale di Londra.
L'incidente si è verificato in Victoria Street, vicino alla stazione di Victoria, nella zona centrale di Londra.
Keystone

Diciassette persone sono rimaste ferite dopo che questa mattina un autobus rosso a due piani ha investito dei pedoni salendo su un marciapiede di Victoria Street, vicino alla stazione londinese di Victoria, nella zona centrale della capitale britannica.

Keystone-SDA

04.09.2025, 18:45

04.09.2025, 19:07

Tra i contusi ci sono l'autista, i passeggeri che viaggiavano a bordo e alcuni pedoni. Nessuno dei feriti è in pericolo di morte, ha affermato Scotland Yard.

«Due persone sono state medicate sul posto, mentre 15 sono state trasportate in ospedale, incluso l'autista», ha aggiunto la polizia di Londra.

Dalle immagini diffuse sui media si vede l'ampio parabrezza dell'autobus sfondato per l'impatto avvenuto nell'incidente.

«L'autobus proveniva da Westminster e c'erano circa 15 o 16 persone a bordo. La gente urlava, è stato terribile», ha dichiarato una testimone, Emit Suker.

La strada è stata chiusa e tutti i veicoli sono stati deviati dalla zona.

I più letti

Turista taglia il filo spinato su un'alpe mettendo in pericolo il bestiame
La Thailandia vuole attirare i turisti con dei voli gratuiti, ecco perché
Piotr Szczerek è diventato il CEO più odiato al mondo, ecco perché

Altre notizie

Cina-Corea del Nord. Xi a Kim: «Rafforzeremo la cooperazione strategica»

Cina-Corea del NordXi a Kim: «Rafforzeremo la cooperazione strategica»

Politica. Macron: «26 Paesi si sono impegnati per inviare truppe in Ucraina». Ecco quando

PoliticaMacron: «26 Paesi si sono impegnati per inviare truppe in Ucraina». Ecco quando

Rapporti tesi. Pjotr Tolstoj: «La Russia non vuole invadere la Svizzera, ma altolà alla mediazione di Berna»

Rapporti tesiPjotr Tolstoj: «La Russia non vuole invadere la Svizzera, ma altolà alla mediazione di Berna»