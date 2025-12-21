  1. Clienti privati
Gran Bretagna Cancelliera dello scacchiere alza le tasse e viene bandita dal suo pub

SDA

21.12.2025 - 13:46

Accusata di aver alzato troppo le imposte.
Accusata di aver alzato troppo le imposte.
Keystone

La Cancelliera dello scacchiere britannica, Rachel Reeves, è stata bandita dal suo pub locale a causa degli aumenti delle tasse che gli operatori del settore dell'ospitalità nel Regno Unito contestano, affermando che li stiano mettendo in ginocchio.

Keystone-SDA

21.12.2025, 13:46

21.12.2025, 14:35

Lo riferiscono i media britannici. Martin Knowles, proprietario del 'Marsh Inn' di Leeds, la circoscrizione elettorale della cancelliera laburista, ha intimato a Reeves di non provare a godersi una pinta di birra nel suo locale, alla luce dell'aumento di 2500 sterline in tasse.

Eppure lo stesso Knowles aveva posato in un selfie con Reeves, dopo che aveva assunto la carica di ministro del Tesoro in seguito alla vittoria elettorale del partito laburista. Ma adesso il gestore del locale ha affisso un cartello all'ingresso del pub in cui si sottolinea che tutti i parlamentari laburisti, inclusa la signora Reeves, non sono benvenuti.

Aderisce così ad una sorta di 'campagna' lanciata nei giorni scorsi da proprietari di pub in varie parti del Paese, che hanno bandito i parlamentari laburisti dai loro locali per i danni che le politiche economiche del governo stanno a loro dire arrecando alle loro attività. Tra loro anche il noto presentatore televisivo Jeremy Clarkson, proprietario del pub The Farmer's Dog nelle Coswalds dove ha esposto un cartello con la scritta: «No ai parlamentari laburisti».

