È caos nel Partito conservatore britannico, arrivato a una drammatica resa dei conti dopo una lunga crisi. La leader dei Tory, Kemi Badenoch, con un messaggio shock pubblicato questa mattina su X, ha silurato con effetto immediato dal suo governo ombra Robert Jenrick.

Il controverso e rampante falco anti-immigrazione con l'incarico di ministro ombra della giustizia nella compagine d'opposizione, è stato accusato di aver «complottato in segreto» per passare fra le file del trumpiano Reform UK, guidato da Nigel Farage.

Un'azione quella di Badenoch condotta sulla base di «prove chiare e inconfutabili» di un tradimento volto a «danneggiare il più possibile» i Tory.

La conferma è arrivata nel pomeriggio: Jenrick si è presentato al fianco di Farage in una conferenza stampa a Londra per annunciare la sua defezione a Reform UK e sparare a zero sul suo ex partito, colpevole, come il Labour al governo, del «declino» del Regno Unito, un paese a suo avviso «a pezzi».

«Rispetto Badenoch, ma non mi fido più dei Conservatori: non sono adatti allo scopo», ha aggiunto lanciando anche un appello a seguire il suo esempio e sostenere l'ex tribuno della Brexit affinché diventi «il prossimo primo ministro». Per poi sottolineare che solo Reform UK intende contrastare sul serio l'immigrazione illegale.

La defezione dai Tory più pesante per Badenoch

È la defezione dai Tory più pesante per Badenoch, che arriva dopo un flusso continuo di ex deputati, ministri e consiglieri locali riciclatisi col partito di Farage.

Quest'ultimo, oltre a prevedere una fine sempre più vicina per i Conservatori, ha affermato di aver ricevuto da molti esponenti, pure laburisti, la proposta di entrare nel suo partito e ha addirittura indicato una scadenza per le defezioni: devono avvenire prima delle elezioni amministrative del 7 maggio.

Ha pure escluso un ingresso nella sua compagine dell'ex premier conservatore Boris Johnson.

Da parte sua Badenoch, arrivata a dire che «ora Jenrick è un problema di Farage», si è ritrovata al culmine di una situazione per lei insostenibile. «Il pubblico britannico è stanco dello psicodramma politico, e lo sono anch'io», ha detto la leader Tory riferendosi alla processione di transfughi in cerca di rinascita all'interno di Reform UK.

Un segnale di forza a fronte delle difficoltà

Col siluramento preventivo di Jenrick ha cercato di dare un segnale di forza a fronte delle difficoltà, dopo le critiche arrivate da più parti alla sua leadership, nella sfida per il predominio nella destra britannica, che vede però lo strapotere dell'ex tribuno della Brexit.

Le «prove» contro Jenrick, che fra l'altro si era candidato alle elezioni interne per la guida del Partito conservatore nel 2024 proprio contro Badenoch perdendo solo nella sfida finale a due, riguardavano un documento, ritenuto essere la lettera di dimissioni, abbandonato per sbaglio da qualcuno del suo team, e una cena del mese scorso tra lui e Farage.

L'ultimo annuncio di un transfuga dei Tory era arrivato nei giorni scorsi, col passaggio tra le file di Reform UK di Nadhim Zahawi, titolare di vari incarichi ministeriali in passato ed effimero cancelliere dello Scacchiere (ossia super ministro dell'economia) negli ultimi due mesi di premiership di Johnson, fra luglio e settembre del 2022.

Nello scontro tutto a destra si è anche inserito il premier laburista Keir Starmer, che tenta di trarre beneficio da quanto sta accadendo fra gli avversari a fronte della grave crisi di consensi per il suo partito. «I Tory sono una nave che affonda», ha detto sir Keir, non senza lanciare una stoccata a Farage, intento ad «accogliere politici falliti» e responsabili per i danni causati al paese dai precedenti governi conservatori.