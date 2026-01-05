Nonostante il divieto sia scattato da oggi, l'industria pubblicitaria britannica aveva già iniziato ad aderire volontariamente alle nuove linee guida dallo scorso ottobre, al fine di adeguare gli spot televisivi ai requisiti previsti dalla normativa. (Immagine simbolica d'archivio) Keystone

È entrato in vigore nel Regno Unito il divieto di pubblicità per il cosiddetto cibo spazzatura (in inglese junk food) in televisione prima delle 2.00 e il bando totale per le promozioni in rete.

La stretta, che mira a contrastare la diffusione dell'obesità infantile nel paese, colpisce tredici categorie di prodotti ad alto contenuto di grassi, zuccheri e sale. Il rispetto delle nuove norme sarà controllato dalla Advertising Standards Authority (Asa), organismo di regolamentazione della pubblicità.

Le restrizioni previste si applicano a una vasta gamma di alimenti, come bibite, snack, surgelati e dolciumi, sulla base di un sistema di punteggio nutrizionale.

Anna Taylor, direttrice della Food Foundation (la cui missione è cambiare la politica alimentare e le pratiche commerciali per garantire che tutti nel Regno Unito possano permettersi e accedere a un'alimentazione sana e sostenibile), ha definito il provvedimento come una «pietra miliare di portata mondiale» per proteggere i minori dall'esposizione costante a messaggi pubblicitari dannosi per la loro salute.

Nonostante il divieto sia scattato da oggi, l'industria pubblicitaria britannica aveva già iniziato ad aderire volontariamente alle nuove linee guida dallo scorso ottobre, al fine di adeguare gli spot ai requisiti previsti dalla normativa.

L'iniziativa era stata introdotta dal governo laburista guidato da Keir Starmer con l'obiettivo di contrastare un fenomeno allarmante: si calcola che il 22% dei bambini in Inghilterra sia obeso o sovrappeso quando inizia la scuola primaria, una percentuale che sale al 35,8% intorno ai dieci-undici anni. Oltre a questo, c'è la vasta diffusione della carie, causata da cibi con alto contenuto di zuccheri.

La crociata contro il cibo spazzatura era già stata avviata negli anni scorsi dai governi conservatori, in particolare da quello guidato da Boris Johnson.