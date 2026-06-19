Il vincitore delle elezioni suppletive a Markerfield Andy Burnham. Keystone

Vincendo le elezioni suppletive a Markerfield, sobborgo popolare dell'area metropolitana della Grande Manchester, in Inghilterra del nord, Andy Burnham torna in parlamento e lancia la sfida interna alla leadership moderata di Keir Starmer.

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L'obiettivo è di sostituirlo al vertice del Partito laburista (e del governo). Cinquantasei anni, popolare sindaco dimissionario di Manchester, ex ministro ed esponente progressista della corrente della cosiddetta soft left (sinistra moderata), Burnham ha ottenuto la vittoria per il Partito laburista, ha riferito la scorsa notte l'emittente pubblica britannica BBC.

A Makerfield il Labour ha ottenuto il 54% dei voti contro il 35% di Reform UK (letteralmente riformare il Regno Unito, è un partito politico euroscettico, populista e sovranista), mentre Restore Britain (Ricostruire la Gran Bretagna, di estrema destra) ha avuto il 7%.

L'affluenza è stata del 58,7%, sei punti percentuali in più rispetto alle elezioni generali, con 45'510 voti espressi.

«Stasera potrebbe, solo potrebbe, essere il punto di svolta. Da ora in poi, darò tutto me stesso per far sì che ciò accada, per garantire che il nome Makerfield sia per sempre sinonimo del cambiamento di cui questo paese ha bisogno, del recupero di qualcosa che abbiamo perso: la speranza. Una speranza per il futuro»: queste le prime parole dopo l'elezione di Burnham, riportate dal quotidiano britannico The Guardian.