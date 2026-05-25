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Gran Bretagna Gps fuori uso sull'aereo del ministro della Difesa britannica

SDA

25.5.2026 - 09:41

Il ministro della Difesa britannico John Healey.
Il ministro della Difesa britannico John Healey.
Keystone

Sistema Gps in tilt per alcuni minuti la settimana scorsa a bordo del jet passeggeri della Raf a bordo del quale il ministro della Difesa britannico, John Healey, stava rientrando da una visita in Estonia sorvolando i cieli in prossimità del confine russo.

Keystone-SDA

25.05.2026, 09:41

25.05.2026, 09:47

Lo rivelano con enfasi diversi giornali del Regno, citando fonti ufficiose secondo le quali Londra sospetta dietro l'episodio un'azione di disturbo delle comunicazioni attuata da Mosca.

Al momento il dicastero non ha commentato in forma ufficiale il presunto «incidente», anche se negli ultimi anni il Regno Unito – come altri Paesi della Nato – ha avanzato sospetti analoghi sulla Russia in relazione ad altri voli di esponenti di governo occidentali oggetto di presunti disturbi elettronici nei cieli dell'Europa orientale sullo sfondo della guerra in Ucraina.

Di recente, lo stesso Healey ha invece denunciato pubblicamente, mostrando le immagini di un video, l'intercettazione definita «pericolosa» di un aereo spia britannico da ricognizione in volo sul Mar Nero da parte di due caccia russi che – per allontanarlo – si sarebbero avvicinati il mese scorso con una serie di passaggi intimidatori fino ad appena sei metri di distanza.

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