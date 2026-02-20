  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Tensioni in aumento La Gran Bretagna ha precluso le sue basi agli Stati Uniti in caso di attacco all'Iran

SDA

20.2.2026 - 10:13

Il premier britannico di Keir Starmer
Il premier britannico di Keir Starmer
Keystone

Il governo britannico di Keir Starmer ha fatto sapere riservatamente al grande alleato americano che non intende autorizzare l'uso delle sue basi da parte dell'aviazione di Washington in caso di attacco militare imminente all'Iran.

Keystone-SDA

20.02.2026, 10:13

20.02.2026, 10:20

Lo riferisce la Bbc citando fonti non ufficiali le quali accreditano un'indiscrezione che circola da diverse ore.

Stando all'emittente pubblica del Regno, il veto comprende la base di Diego Garcia, condivisa storicamente da Londra con gli Usa nell'oceano Indiano: isola che fa parte dell'arcipelago delle Chagos rispetto alla quale il governo Starmer ha formalizzato di recente un contestato accordo di restituzione a Mauritius. Intesa che il presidente Donald Trump ha ripetutamente criticato nelle ultime settimane e che è tornato a denunciare l'altro ieri, verosimilmente proprio in seguito al no del Regno Unito sull'utilizzo delle basi nell'eventualità di una nuova azione di guerra contro Teheran.

Alcuni commentatori britannici evocano intanto una crescente contrarietà diffusa nella comunità internazionale all'ipotesi di un attacco all'Iran in questa fase, incluso da parte di rivali regionali di Teheran nel mondo musulmano come l'Arabia Saudita; sottolineando come a spingere in questa direzione – anche di fronte ad alcune esitazioni attribuite alla stessa amministrazione americana – sia solo (o quasi solo) il governo d'Israele.

I più letti

Accumuli di 4 metri di neve a Les Diablerets, una valanga distrugge un ristorante a Morgins
Due arresti nel Bellinzonese per un'importante attività di spaccio a clienti locali
La neve paralizza l'aeroporto di Vienna: nessun decollo o arrivo possibile
Una giornalista farfuglia in diretta TV dalle Olimpiadi: «Non avrei dovuto bere»
Stefano Gabbana mette in vendita il suo superyacht, ecco quanto costa

Altre notizie

Al termine di una lunga mediazione. Via libera dal Parlamento venezuelano alla legge di amnistia

Al termine di una lunga mediazioneVia libera dal Parlamento venezuelano alla legge di amnistia

Trump elettrizzato. Ecco com'è andata l'inaugurazione del Board of Peace: «Vigilerà sull'Onu»

Trump elettrizzatoEcco com'è andata l'inaugurazione del Board of Peace: «Vigilerà sull'Onu»

Argentina. Milei sfida i sindacati sulla riforma del lavoro: legge al voto con il Parlamento blindato

ArgentinaMilei sfida i sindacati sulla riforma del lavoro: legge al voto con il Parlamento blindato