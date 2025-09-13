La folla si è riversata nelle vie di Londra per criticare le "élite". Keystone

Le stime della polizia di Londra indicano che alla manifestazione dell'estrema destra «Unite the Kingdom» in corso nella capitale britannica ci sono almeno 110 mila persone mentre alla contro-protesta anti-razzista «March against Fascism» se ne contano circa 5'000.

Keystone-SDA SDA

Come emerge dalle immagini riprese dagli elicotteri, si vedono migliaia di persone in marcia che sventolano bandiere britanniche e inglesi con la croce di San Giorgio lungo le vie centrali della metropoli.

«La rivoluzione dei patrioti è iniziata», ha dichiarato il principale organizzatore di «Unite the Kingdom», Tommy Robinson, animatore di gruppi dell'ultradestra extraparlamentare anti-migranti e anti-islamica britannica. Robinson ha dedicato l'evento a Charlie Kirk, il popolare attivista Maga ucciso negli Usa. Non sono stati segnalati finora episodi di violenza.

La manifestazione, che prevede una marcia sul ponte di Westminster e un raduno nei pressi di Downing Street, vedrà anche gli interventi di esponenti dell'estrema destra francese, come Eric Zemmour, e tedesca, con Petr Bystron dell'Afd, oltre alla commentatrice britannica Katie Hopkins e al controverso psicologo canadese Jordan Peterson.