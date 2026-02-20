  1. Clienti privati
Dopo l'arresto Il Governo britannico lavora per rimuovere Andrea dalla linea di successione

SDA

20.2.2026 - 20:03

Keir Starmer è pronto a muoversi non appena si concluderà l'indagine di polizia che ha portato all'arresto e al successivo rilascio dell'ex duca di York. (Immagine d'archivio del 16 febbraio)
Keystone
Keystone

Il governo britannico sta lavorando a un provvedimento legislativo specifico per rimuovere Andrew Mountbatten-Windsor dalla linea di successione al trono.

Keystone-SDA

20.02.2026, 20:03

20.02.2026, 20:12

Secondo quanto appreso dal canale televisivo britannico Sky News, l'esecutivo laburista del premier Keir Starmer è pronto a muoversi non appena si concluderà l'indagine di polizia che ha portato all'arresto e al successivo rilascio dell'ex duca di York per i legami col finanziere pedofilo morto suicida in carcere Jeffrey Epstein.

Attualmente ottavo in linea di successione, Andrea resta formalmente un erede al trono nonostante la perdita di tutti i titoli in seguito al suo coinvolgimento nello scandalo sessuale attorno a Epstein.

La sua estromissione richiede un atto legislativo approvato dal parlamento britannico, con tanto di dibattito nelle due camere: qualcosa di fortemente sgradito alla casa reale, come sottolineano i media, a fronte del momento di crisi che sta affrontando la monarchia britannica.

Dato l'impatto costituzionale del provvedimento, inoltre, è richiesto il consenso formale di tutti gli altri reami del Commonwealth. Il governo laburista nei mesi scorsi aveva accantonato questa opzione che è ora però diventata non più rinviabile dopo l'arresto shock del reprobo dei Windsor. Una legge ad hoc del genere non avrebbe precedenti e rappresenterebbe quindi un punto di rottura definitivo con il passato.

