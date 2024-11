La Camera dei Comuni in una foto d'archivio Keystone

Via libera in seconda lettura alla Camera dei Comuni britannica alla proposta di legge che mira a consentire l'eutanasia ai «malati terminali».

SDA

La norma, presentata dalla deputata laburista Kim Leaderbeater sotto la denominazione di Terminally Ill Adults End of Life Bill, prevede la possibilità della «morte assistita» per chiunque abbia da 18 anni in su e una diagnosi d'aspettativa di vita di non oltre 6 mesi, con il consenso dei medici curanti.

Ha ottenuto 330 sì e 275 no, con divisioni in tutti i maggiori partiti.

L'iter verso l'approvazione finale richiederà diversi mesi, ma l'indicazione è che una maggioranza trasversale c'è.

SDA