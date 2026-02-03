  1. Clienti privati
Regno Unito Mandelson si dimette dalla Camera dei Lord per la vicenda Epstein

SDA

3.2.2026 - 17:38

Il primo ministro britannico proprio oggi ha avviato un iter d'urgenza per una legge ad hoc che permettesse la rimozione di Peter Mandelson dalla Camera dei Lord. (Immagine d'archivio dello scorso giugno)
Keystone

Peter Mandelson ha annunciato di volersi dimettere dal seggio che occupa alla Camera dei Lord dopo il coinvolgimento nello scandalo del defunto faccendiere pedofilo statunitense Jeffrey Epstein, riportano vari media del Regno Unito.

Keystone-SDA

03.02.2026, 17:38

03.02.2026, 17:48

Questo atto segna la fine della lunga carriera politica dell'ex eminenza grigia del New Labour, la filosofia politica che ha dominato la storia del Partito laburista britannico dal 1994 al 2010 sotto la guida di Tony Blair e Gordon Brown.

L'annuncio ufficiale del ritiro di Mandelson dalla Camera alta, di cui non sarà più un membro a partire da domani, è stato fatto all'inizio dei lavori dell'assemblea dal nuovo presidente della Camera (speaker), Michael Bruce Forsyth.

«Miei lord, dato l'interesse pubblico ho deciso di informare l'assemblea che il Clerk of the Parliaments (alto funzionario del parlamento, ndr) ha ricevuto oggi notifica da lord Mandelson della sua intenzione di ritirarsi dalla Camera con effetto dal 4 febbraio», ha detto Lord Forsyth.

Mandelson non ha potuto reggere alle forti pressioni arrivate dal governo laburista del premier Keir Starmer, che già lo aveva silurato dal ruolo di ambasciatore britannico negli USA dopo una controversa nomina politica, per quanto emerso sui suoi legami a doppio filo con Epstein.

Non solo, il primo ministro proprio oggi aveva avviato un iter d'urgenza per una legge ad hoc che permettesse la rimozione di Mandelson dalla Camera alta alla luce dei documenti governativi che l'ex ambasciatore condivise quando era ministro laburista col finanziere morto suicida in carcere.

Lo stesso Ufficio di gabinetto inoltre ha contattato la polizia di Londra dopo le segnalazioni nei confronti di Mandelson, che rischia l'avvio di una indagine penale per cattiva condotta nell'esercizio di funzioni pubbliche.

