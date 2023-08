Ben Wallace, 53 anni, aveva manifestato in estate l'intenzione di ritirarsi dalla vita politica dopo nove anni in governo. (Immagine d'archivio dello scorso maggio) Keystone

Il ministro della difesa britannico Ben Wallace, che ha svolto un ruolo chiave nel sostenere l'Ucraina di fronte all'invasione russa e che recentemente aveva indicato di voler lasciare il suo incarico, ha formalmente rassegnato le dimissioni.

Lo ha annunciato oggi Downing Street. Wallace, 53 anni, aveva manifestato in estate l'intenzione di ritirarsi dalla vita politica dopo nove anni in governo, di cui quattro come ministro della difesa.

«Sono stato eletto deputato nel 2005 e, dopo tanti anni, è giunto il momento di investire in aspetti della vita che ho trascurato e di esplorare nuove opportunità», ha scritto nella lettera di dimissioni pubblicata dall'ufficio del primo ministro conservatore Rishi Sunak, che dovrebbe annunciare a breve il nome del suo successore.

SDA