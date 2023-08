Il premier britannico Rishi Sunak. KEYSTONE/EPA/HOLLIE ADAMS / POOL

Il premier britannico conservatore Rishi Sunak si trova al centro di una polemica.

E ciò per il contratto da 1,5 miliardi di dollari che Infosys, il colosso dell'IT indiano con sede a Bangalore fondato dal suocero Narayana Murthy, ha siglato col gigante petrolifero britannico Bp per la fornitura di servizi informatici.

Secondo la stampa anti-Tory dietro questo accordo risalente allo scorso maggio c'è l'ombra di un conflitto di interessi alla luce di quanto avvenuto ieri, con l'annuncio del primo ministro di origini indiane di un controverso piano che prevede «centinaia» di nuove licenze di esplorazione e sfruttamento per i giacimenti di gas e petrolio nel Mare del Nord, a beneficio quindi dei grandi gruppi del settore energetico.

Non solo, il gigante dell'IT, di cui la first lady Akshata Murthy detiene una quota, gestisce nel Regno Unito appalti nel settore pubblico per un totale di 172 milioni di sterline (circa 192 milioni di franchi).

Infosys inoltre vede tra i suoi principali clienti un altro big del petrolio: il colosso anglo-olandese Shell. Il suo amministratore delegato, Wael Sawan, è stato scelto di recente proprio da Sunak per far parte del suo Business Council, formato da 14 top manager chiamati a consigliare il governo in materia economica.

SDA