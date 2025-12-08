  1. Clienti privati
Programma Atlantic Bastion La Gran Bretagna sperimenta droni sottomarini «contro le minacce russe»

SDA

8.12.2025 - 12:53

Secondo la Gran Bretagna, Londra e i suoi alleati NATO devono affrontare una serie di nuove minacce in mare. (Foto simbolica)
Secondo la Gran Bretagna, Londra e i suoi alleati NATO devono affrontare una serie di nuove minacce in mare. (Foto simbolica)
Keystone

La Gran Bretagna ha iniziato a sperimentare una nuova tipologia di droni per la sorveglianza sottomarina nell'ambito del programma Atlantic Bastion contro «le minacce della Russia» in mare. È quanto si legge in una nota del ministero della Difesa.

Keystone-SDA

08.12.2025, 12:53

08.12.2025, 12:59

Gli SG-1 Fathom, di fabbricazione tedesca, sono mezzi sottomarini autonomi in grado di pattugliare fino a tre mesi consecutivi alla ricerca di sommergibili o navi, come riporta Bbc News. Se la sperimentazione nel Mare del Nord avrà successo entreranno a far parte del programma della Royal Navy che già prevede reti di rilevamento basate sull'intelligenza artificiale e il dispiegamento di forze navali e aeree per il pattugliamento. Secondo il ministro della Difesa John Healey la Gran Bretagna e i suoi alleati nella NATO «devono affrontare una serie di nuove minacce in mare».

L'annuncio arriva dopo che nei giorni scorsi Regno Unito e Norvegia avevano formalizzato un nuovo accordo che prevede d'intensificare la partnership fra le rispettive marine militari fino all'inedita creazione di una sorta di flotta comune concentrata su un unico obiettivo chiave: «Dare la caccia ai sottomarini russi» nell'Atlantico settentrionale, secondo una nota di Downing Street.

