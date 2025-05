Il premier britannico Keir Starmer Keystone

Downing Street ha confermato che Keir Starmer annuncerà nel corso della giornata un accordo con gli Stati Uniti sui dazi. Lo scrive la Bbc.

Keystone-SDA SDA

Un portavoce del numero 10 afferma che gli Stati Uniti sono un «alleato indispensabile per la nostra sicurezza economica e nazionale» e che «i colloqui tra i nostri Paesi per raggiungere un accordo procedono a ritmo serrato».

«Il primo ministro ci darà aggiornamenti più tardi oggi», aggiunge il portavoce.

Secondo i media del Regno Unito, l'annuncio in arrivo nelle prossime ore riguarda il raggiungimento di una intesa tra Washington e Londra limitata all'annacquamento dei dazi reciproci. E quindi non ancora un trattato bilaterale di libero scambio post-Brexit, come quello che il premier laburista ha appena concluso con l'India e su cui Starmer e il presidente americano Donald Trump avevano fatto ripartire in questi mesi i negoziati, congelati sotto le precedenti amministrazioni.

Sarebbe comunque la prima intesa formale sui dazi tra gli Usa e un altro Paese da quando Trump ha lanciato le controverse misure contro le importazioni. Il presidente ha parlato sul social Truth di un importante annuncio in arrivo oggi riguardante «un accordo commerciale con i rappresentanti di un grande e rispettato Paese», che sarebbe quindi il Regno Unito. Attualmente, la maggior parte delle merci britanniche importate dagli Stati Uniti è soggetta a dazi generalizzati del 10%. Il Regno, come gli altri Paesi, è stato colpito anche da dazi del 25% sulle esportazioni di acciaio e alluminio verso gli Usa, nonché da quelli del 25% su automobili e componenti per auto.