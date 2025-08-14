Gran BretagnaStarmer: «Stamani riceverò Zelensky a Londra»
14.8.2025 - 08:27
Il primo ministro britannico Keir Starmer incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Londra oggi, alla vigilia del vertice tra il presidente degli USA Donald Trump e il suo omologo russo Vladimir Putin in Alaska (USA), ha annunciato il suo ufficio.
Starmer, che ieri ha parlato di una concreta possibilità di raggiungere un cessate il fuoco attraverso la mediazione del presidente degli Stati Uniti, prevede di incontrare il leader ucraino a Downing Street alle 9.30 ora locale, le 10.30 in Svizzera.