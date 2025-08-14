  1. Clienti privati
Gran Bretagna Starmer: «Stamani riceverò Zelensky a Londra»

SDA

14.8.2025 - 08:27

Keir Starmer, che ieri (nell'immagine) ha parlato di una concreta possibilità di raggiungere un cessate il fuoco attraverso la mediazione del presidente degli Stati Uniti, prevede di incontrare il leader ucraino Volodymyr Zelensky alle 10.30 (ora svizzera).
Keir Starmer, che ieri (nell'immagine) ha parlato di una concreta possibilità di raggiungere un cessate il fuoco attraverso la mediazione del presidente degli Stati Uniti, prevede di incontrare il leader ucraino Volodymyr Zelensky alle 10.30 (ora svizzera).
Keystone

Il primo ministro britannico Keir Starmer incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Londra oggi, alla vigilia del vertice tra il presidente degli USA Donald Trump e il suo omologo russo Vladimir Putin in Alaska (USA), ha annunciato il suo ufficio.

Keystone-SDA

14.08.2025, 08:27

14.08.2025, 08:35

Starmer, che ieri ha parlato di una concreta possibilità di raggiungere un cessate il fuoco attraverso la mediazione del presidente degli Stati Uniti, prevede di incontrare il leader ucraino a Downing Street alle 9.30 ora locale, le 10.30 in Svizzera.

