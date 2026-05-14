Il ministro della sanità britannico Wes Streeting (foto d'archivio) Keystone

Sfida alla leadership di Keir Starmer lanciata all'interno del Labour britannico dopo la disfatta elettorale alle amministrative del 7 maggio.

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Il ministro della Sanità, Wes Streeting, 43 anni, indicato dai media come esponente della destra laburista, ha annunciato oggi le sue dimissioni, largamente anticipate, formalizzando per primo la candidatura a spodestare il premier come capo del partito di maggioranza e del governo.

In una lettera al premier Keir Starmer, Streeting ha scritto che, sebbene i successi nel campo delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale (Nhs) «siano tutti ottimi motivi per rimanere in carica», «come sapete dalla nostra conversazione di inizio settimana, avendo perso fiducia nella vostra leadership, sono giunto alla conclusione che sarebbe disonorevole e contrario ai principi farlo».