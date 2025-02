Il premier britannico Keir Starmer ha chiarito che non intende sostenere l'UE su eventuali ritorsioni commerciali in risposta ai dazi evocati dagli USA. Keystone

Reset delle relazioni con l'Unione Europea sì, ma non a scapito della tradizionale relazione speciale fra Regno Unito e Stati Uniti: è questo, secondo rivelazioni del «Times», il messaggio rivolto ieri sera ai leader dei 27 da Keir Starmer

Il premier laburista britannico, invitato per la prima volta nel post-Brexit a un Consiglio europeo allargato, ha chiarito in particolare che il suo governo non ha intenzione di sostenere l'UE su eventuali ritorsioni commerciali – già minacciate dal presidente francese Emmanuel Macron e dal cancelliere tedesco Olaf Scholz – in risposta ai dazi evocati dal presidente americano Donald Trump.

In pubblico, Keir Starmer ha dichiarato che per l'isola le relazioni con gli USA e con l'Europa continentale sono entrambe «assolutamente importanti» e che «non è possibile scegliere una di loro» a danno dell'altra; ma in privato – scrive il «Times» citando fonti governative – ha sottolineato di considerare «vitale» per l'interesse nazionale del suo paese evitare prioritariamente qualsiasi scontro con l'alleato senior americano, da sempre il più strategico per Londra.

Il «Daily Mail», tabloid brexiteer, critica d'altronde il premier per la sua insistenza sulla volontà di portare avanti «un reset» con l'UE, in modo da rilanciare i rapporti pur senza mettere in discussione la Brexit, proprio mentre si profila una guerra commerciale Washington-Bruxelles.

E ipotizza che tale strategia possa finire per irritare il presidente Trump, a dispetto del fatto che questi abbia ammorbidito i toni nelle ultime settimane verso sir Keir fino a ventilare esplicitamente la possibilità di risparmiare il Regno Unito da qualunque dazio.