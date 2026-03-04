  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

La rivelazione Tre arresti per spionaggio cinese nel Regno Unito, uno è il partner di un ex deputato

SDA

4.3.2026 - 17:49

La vicenda rischia di avere conseguenze sul processo di disgelo dei rapporti fra Londra e Pechino avviato dal premier Keir Starmer. (foto d'archivio)
La vicenda rischia di avere conseguenze sul processo di disgelo dei rapporti fra Londra e Pechino avviato dal premier Keir Starmer. (foto d'archivio)
Keystone

Tre uomini sono stati arrestati tra Londra e il Galles con l'accusa di spionaggio a favore della Cina e uno di loro è partner di un deputato laburista. Lo rivela BBC News.

Keystone-SDA

04.03.2026, 17:49

04.03.2026, 18:15

L'operazione, condotta dall'unità di controspionaggio della Metropolitan Police ai sensi del National Security Act ha interessato diverse proprietà tra la capitale britannica e le località gallesi di Powys e Pontyclun. Gli individui fermati hanno un'età compresa fra i 39 e i 68 anni.

Secondo il «Guardian» fra gli arrestati ci sarebbe anche il partner di un ex deputato del Labour, in quello che potrebbe essere uno scandalo per il governo laburista del premier Keir Starmer.

Il viceministro Dan Jarvis, numero due del ministero dell'interno e responsabile della sicurezza, ha dichiarato alla Camera dei Comuni che gli arresti riguardano presunte «interferenze straniere ai danni della democrazia del Regno Unito».

Rischia di complicare i rapporit con Pechino

«I funzionari britannici hanno presentato formali proteste ai referenti cinesi a Londra e Pechino riguardo a queste accuse, esprimendo le nostre forti preoccupazioni», ha aggiunto il viceministro, il quale ha minacciato «gravi conseguenze» nei confronti della Cina qualora emergano prove di un coinvolgimento.

Una vicenda che rischia di avere conseguenze sul processo di disgelo dei rapporti fra i due paesi avviato da Starmer e suggellato lo scorso gennaio con la vista a Pechino e Shanghai, in cui il primo ministro aveva cercato di riallacciare il filo del dialogo fra il Regno e il Dragone, un obiettivo condiviso con altri alleati occidentali, dall'Unione europea al Canada, costretti a rilanciare le attenzioni verso l'Asia in una fase problematica con il grande alleato americano per le posizioni del presidente Donald Trump.

I più letti

Il vicedirettore del «Corriere della Sera» stronca la canzone di Sal da Vinci, i social si accendono
Cristiano Ronaldo sarebbe fuggito dall'Arabia Saudita con un jet privato
Carlo Conti spiazza tutti: «Ecco chi è il vero vincitore di Sanremo 2026»
I genitori dei bimbi che vivevano nel bosco alla TV australiana: «Ridateci i nostri figli»
Blackout totale in Iran, che cambia strategia coi suoi missili - 5'200 gli svizzeri bloccati in Medio Oriente

Altre notizie

Ticker Medio Oriente. Blackout totale in Iran, che cambia strategia coi suoi missili - 5'200 gli svizzeri bloccati in Medio Oriente

Ticker Medio OrienteBlackout totale in Iran, che cambia strategia coi suoi missili - 5'200 gli svizzeri bloccati in Medio Oriente

Dopo l'escalation. Salito a 5'200 il numero di svizzeri bloccati in Medio Oriente

Dopo l'escalationSalito a 5'200 il numero di svizzeri bloccati in Medio Oriente

Escalation in Medio Oriente. Trump tradisce i MAGA: «Si era detto basta guerre». Ecco le promesse mai mantenute

Escalation in Medio OrienteTrump tradisce i MAGA: «Si era detto basta guerre». Ecco le promesse mai mantenute