Il conducente del van blu (sullo sfondo) ha investito diverse persone sullo Strand a Londra. Keystone

Un van ha investito oggi alcuni passanti nel cuore di Londra, lungo lo Strand, provocando la morte di una donna sulla ventina e il ferimento di altre due persone, secondo quanto riferisce la BBC.

La Metropolitan Police (Scotland Yard) ha sottolineato che il 26enne che era al volante guida del veicolo è stato arrestato con il sospetto di «guida pericolosa o sotto l'effetto di sostanze» e ha escluso al momento ipotesi di terrorismo.

I feriti sono entrambi ricoverati in ospedale: una persona in condizioni gravi, l'altra con lesioni non preoccupanti.

L'episodio è avvenuto in prossimità della sede del King's College, una delle università più prestigiose della capitale britannica, e di Sommerset House.

Il vialone dello Strand è stato chiuso temporaneamente dall'angolo con Surrey Street fino al ponte di Waterloo per consentire alla polizia di fare i rilievi del caso, oltre che per far passare ambulanze e mezzi dei vigili del fuoco.

La zona è molto frequentata, anche da visitatori e turisti, e l'accaduto ha generato momenti inevitabili di allarme e panico.