Il governo laburista britannico ha dato il via libera a un ambizioso progetto da 9 miliardi di sterline (10,3 miliardi di franchi) per realizzare un nuovo tunnel stradale sotto il Tamigi, tra le contee del Kent e dell'Essex, nel sud dell'Inghilterra, destinato a diventare il più lungo del Regno Unito.

L'attraversamento definito Lower Thames Crossing è di 23 chilometri in tutto, di cui più di quattro correranno sotto il fiume. I lavori preliminari per il progetto erano iniziati nel lontano 2009 e sono stati spesi più di 800 milioni di sterline per la pianificazione.

Nei propositi del ministero dei trasporti c'è quello di ridurre il traffico lungo il Dartford Crossing, attualmente il più importante attraversamento stradale del Tamigi a est di Londra, formato da due gallerie e dal ponte dedicato alla regina Elisabetta II. Col nuovo tunnel verrà quasi raddoppiata la capacità di smaltire il traffico in quella zona.

L'esecutivo guidato dal premier Keir Starmer sta «attualmente valutando opzioni di finanziamento privato per il progetto». La costruzione del tunnel dovrebbe iniziare l'anno prossimo e l'apertura della nuova strada è stimata per l'inizio del prossimo decennio.