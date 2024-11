Scontri nella notte a Tbilisi Keystone

Il ministero dell'Interno della Georgia ha detto che 32 agenti di polizia sono rimasti feriti e 43 manifestanti sono stati fermati in scontri avvenuti la notte scorsa davanti al Parlamento a Tbilisi.

Migliaia di persone erano scese in piazza per protestare contro la decisione del nuovo governo di rinviare al 2028 i negoziati per l'ingresso nell'Unione europea. Lo riferisce l'agenzia russa Tass.

Ad annunciare il rinvio dei negoziati con la Ue è stato ieri il primo ministro Irakli Kobakhidze, del partito Sogno Georgiano, che ha ottenuto la fiducia all'unanimità da parte dei soli 84 deputati della formazione governativa che erano presenti in aula, su un totale di 150 membri di cui si compone l'assemblea.

Le opposizioni hanno disertato l'aula, dopo avere definito «rubate» le elezioni del 26 ottobre scorso, denunciando brogli ispirati dalla Russia.

