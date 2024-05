La legge, che i critici considerano bavaglio, è stata contestata in piazza da migliaia di cittadini. Keystone

La presidente della Georgia Salomé Zourabichvili afferma di aver posto il veto alla controversa legge sull'influenza straniera, approvato in via definitiva dal parlamento nei giorni scorsi.

La legge, che i critici considerano bavaglio, è stata contestata in piazza da migliaia di cittadini e le istituzioni comunitarie a Bruxelles hanno messo in guardia dall'approvazione mettendo in dubbio l'adesione della Georgia all'Ue.

«Oggi ho posto il veto alla legge "russa". Questa legge è russa nella sua essenza e nel suo spirito. Contraddice la nostra Costituzione e tutte le norme europee, quindi rappresenta un ostacolo sul nostro cammino europeo. Questo veto è giuridicamente corretto e sarà comunicato oggi al parlamento: è un testo che non è soggetto ad alcuna modifica o miglioramento, quindi il veto è molto semplice. Questa legge deve essere abrogata».

Con queste parole, come riporta l'agenzia di stampa ufficiale russa Tass, Zourabichvili ha spiegato le ragioni che l'hanno spinta a porre il suo veto alla legge.

