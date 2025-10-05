  1. Clienti privati
Diversi arresti già scattati Il primo ministro georgiano promette ritorsioni contro i manifestanti

SDA

5.10.2025 - 11:29

Manifestazione ieri a Tbilisi, in Georgia
Keystone

Il primo ministro georgiano Irakli Kobakhidze ha promesso rappresaglie contro l'opposizione in seguito alle proteste elettorali di venerdì, tra cui un tentativo di irruzione nel palazzo presidenziale da parte dei manifestanti, respinto dalla polizia.

Keystone-SDA

05.10.2025, 11:29

05.10.2025, 11:41

«Diverse persone sono già state arrestate, principalmente gli organizzatori del tentativo di rovesciamento del governo», ha dichiarato ai giornalisti. «Nessuno rimarrà impunito (...) molti altri dovrebbero aspettarsi delle condanne», ha aggiunto.

