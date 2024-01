Il primo ministro georgiano Irakli Garibashvili Keystone

Il primo ministro della Georgia, Irakli Garibashvili, si è dimesso. Lo apprende l'ANSA da fonti locali a Tbilisi.

Le dimissioni di Garibashvili erano nell'aria da qualche giorno. Secondo indiscrezioni pubblicate dai media di Tbilisi, l'attuale presidente del partito di governo Sogno Georgiano, Irakli Kobakhidze, potrebbe essere nominato come nuovo primo ministro, mentre alla guida del partito sarebbe sostituito dal premier uscente. Lo scambio, secondo le stesse fonti, dovrebbero essere annunciato in un congresso straordinario di Sogno Georgiano, in programma giovedì.

I media georgiani aggiungono che la sostituzione al vertice del governo sarà accompagnata da un rimpasto che riguarderà alcuni ministeri chiave, tra cui gli Esteri e la Difesa.

SDA