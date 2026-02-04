  1. Clienti privati
Su un treno regionale In Germania un 26enne senza biglietto aggredisce e uccide un controllore 

SDA

4.2.2026 - 11:39

Un controllore in servizio a bordo di un treno della Deutsche Bahn è morto in seguito alle ferite riportate nel corso di un'aggressione avvenuta lunedì sera a bordo di un treno regionale espresso poco dopo la stazione di Landstuhl, nel Land della Renania-Palatinato.

Immagine illustrativa d'archivio.
Christoph Schmidt/dpa

Keystone-SDA

04.02.2026, 11:47

Secondo quanto riporta la polizia, l'uomo, 36 anni, era stato attaccato da un 26enne che non aveva il biglietto e che si trovava con altri giovani fra i 20 e i 30 anni di età.

«Questa tragica morte ci lascia addolorati e senza parole – ha commentato la direttrice della Deutsche Bahn, Evelyn Palla, alla «Bild» .

«Noi tutti condanniamo nel modo più fermo il terribile eccesso di violenza che ha portato alla morte del collega, in una circostanza del tutto assurda.»

«Tutti dobbiamo chiederci: perché si arriva sempre di nuovo a questa escalation di violenza? Noi, la politica, la società dobbiamo dare una risposta. Oggi è un giorno nero per tutti i dipendenti della Deutsche Bahn», ha concluso, esprimendo le condoglianze alla famiglia della vittima.

