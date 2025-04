Il leader dell'Unione cristiano-sociale (CSU) Markus Soeder (nel centro della foto) Keystone

«Credo che oggi possa essere una buona giornata per la Germania e anche per la Baviera», lo ha detto il leader della CSU (Unione cristiano-sociale) Markus Soeder prima del probabile turno decisivo dei negoziati di coalizione con la Spd.

A quasi quattro settimane dall'inizio delle trattative per definire il patto di coalizione, la Cdu-Csu e la Spd sembrano ormai prossime alla conclusione. I colloqui proseguono dalle ore 9.30 presso la sede della Cdu: l'obiettivo è raggiungere un accordo entro oggi pomeriggio.

Da più parti, anche dalle cerchie interne dei negoziatori, questo obiettivo viene considerato possibile.

La politica sui dazi del presidente statunitense Donald Trump ha messo ulteriormente sotto pressione i partiti perché raggiungano velocemente un accordo.

Gli esperti credono possibile una nuova recessione come pure considerevoli problemi per un'economia come quella tedesca orientata alle esportazioni. Merz vuole contrastare questo fenomeno riducendo le imposte sulle società, la burocrazia e i prezzi dell'energia, la Spd vorrebbe aumentare le tasse ai redditi più elevati.

Anche le pensioni sono un tema di scontro tra i negoziatori. Se si raggiungerà un accordo, si prevede che i risultati saranno presentati in una conferenza stampa questo pomeriggio.