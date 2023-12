Operazione della polizia contro i "Reichsbürger" nel 2022 (archivio) Keystone

I procuratori federali tedeschi hanno accusato di appartenenza o sostegno di un'associazione terroristica e preparazione di un atto di tradimento 27 membri del gruppo di Reichsbuerger arrestati nel dicembre 2022 per aver pianificato un golpe in Germania.

Gli accusati sono il principe Heinrich XIII Reuss, considerato il leader del gruppo, così come altri membri del nucleo centrale del piano eversivo. Tra loro l'ex giudice ed ex deputata dell'ultra-destra parlamentare Afd, Birgit Malsack-Winkemann, così come un ex soldato delle forze speciali tedesche Ksk e un ex poliziotto. Lo riportano Zdf e Spiegel.

Saranno tre diverse corti regionali superiori – Monaco di Baviera, Francoforte e Stoccarda – a decidere se ammettere le accuse e far partire i processi.

Il 7 dicembre 2022 la notizia della grande operazione contro i presunti golpisti aveva destato molto scalpore in Germania e all'estero, sottolineando la radicalizzazione della galassia Reichsbuerger, una rete eterogenea che conta in totale su circa 23mila membri e simpatizzanti che rifiutano l'esistenza e la legittimità della Repubblica Federale di Germania, così come il suo ordine democratico. Secondo l'intelligence interna tedesca Bfv, circa 1.250 Reichsbuerger sono classificabili come estremisti di destra e più di 2.000 sono pronti o orientati alla violenza.

