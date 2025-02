Il Cancelliere Olaf Scholz (SPD), nonché candidato alla sua successione, al seggio elettorale di Potsdam. Keystone

In Germania, alle 14.00 l'affluenza alle urne è stata del 52%: lo comunicano gli uffici della Bundeswahlleiterin Ruth Brand, che presiede al processo elettorale. Questo dato non contempla, però, il voto effettuato per posta.

Keystone-SDA SDA

Nel 2021 alla stessa ora l'affluenza era stata del 36,5%, ma in quell'occasione, causa pandemia, si registrò un record di voti effettuati per posta.

L'affluenza complessiva alle scorse elezioni è stata del 76,4%. I seggi sono aperti fino alle 18.00.