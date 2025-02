Daniel Barenboim, nato a Buenos Aires il 15 novembre 1942, dal 1992 è direttore musicale dell'Opera di Stato di Berlino. (Immagine d'archivio del 2019) Keystone

Il direttore d'orchestra Daniel Barenboim ha annunciato pubblicamente di essere affetto dal morbo di Parkinson. In un comunicato della sua fondazione, il musicista afferma di poter comunque continuare a dirigere, pur compatibilmente con le sue condizioni di salute.

«Vorrei annunciare oggi che soffro del morbo di Parkinson. Per il futuro adempierò a più doveri professionali possibili. Quando non sarà possibile dirigere dipenderà dal fatto che la mia salute non lo consente», ha scritto.

Barenboim, nato a Buenos Aires il 15 novembre 1942, dal 1992 è direttore musicale dell'Opera di Stato di Berlino. Ha ricoperto tale ruolo anche al Teatro alla Scala di Milano dal 2011 al 2015.

Precedentemente aveva ricoperto la carica di direttore musicale alla Chicago Symphony Orchestra e all'Orchestre de Paris. Ha cittadinanza argentina, spagnola e israeliana.